Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Witthausbusch: Baumpflege und Fällarbeiten vor den Sommerferien
© Hans Blossey / Funke Media Services
Teilen:

Witthausbusch: Baumpflege und Fällarbeiten vor den Sommerferien

Im Witthausbusch werden diese Woche (13.-17.07.) Baumpflegearbeiten und einzelne Baumfällungen durchgeführt. Laut RVR Ruhr Grün dienen die Maßnahmen der Verkehrssicherung im Park.

Veröffentlicht: Montag, 13.07.2026 03:30

Anzeige

Die Arbeiten werden bewusst noch vor Beginn der Sommerferien umgesetzt. Nach Angaben von RVR Ruhr Grün wird der Witthausbusch in der Ferienzeit erfahrungsgemäß besonders stark genutzt. Während der Maßnahmen kann es zeitweise zu Sperrungen einzelner Teilbereiche kommen. Der Park bleibt jedoch insgesamt durchgängig nutzbar. Geplant sind Pflegearbeiten im gesamten Parkgebiet sowie einzelne Fällungen. Ziel ist es, mögliche Gefahren durch beschädigte oder nicht mehr standsichere Bäume frühzeitig zu beseitigen.

Anzeige
Anzeige
Anzeige