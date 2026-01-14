Wissollstraße bleibt wochenlang gesperrt
Auf der Wissollstraße müssen Pendler mit Auto und Bus ab heute Umwege einplanen. Die Wissollstraße ist auf dem Stück zwischen Veilchenweg und Heerstraße vollgesperrt. Das hat die Ruhrbahn mitgeteilt. Grund sind demnach Kanalbauarbeiten von RWW. Die Arbeiten dauern voraussichtlich vier Wochen.
Veröffentlicht: Mittwoch, 14.01.2026 08:41
Die Buslinie 134 wird umgeleitet in Fahrtrichtung Kettwiger Markt zwischen den Haltestellen (H) Hansastraße und Broicher Waldweg; in Fahrtrichtung HafenCenter wird sie umgeleitet zwischen den (H) Broicher Waldweg und Hoffmannsweg.
Haltestellen/Ersatzhaltestellen
Die (H) Veilchenweg wird aufgehoben. Dafür wird in Richtung Kettwiger Markt auf der Heerstraße 54 und in Richtung HafenCenter gegenüberliegend eine Ersatz-(H) eingerichtet.