Wissollstraße bleibt wochenlang gesperrt

Die Buslinie 134 wird umgeleitet in Fahrtrichtung Kettwiger Markt zwischen den Haltestellen (H) Hansastraße und Broicher Waldweg; in Fahrtrichtung HafenCenter wird sie umgeleitet zwischen den (H) Broicher Waldweg und Hoffmannsweg.





Haltestellen/Ersatzhaltestellen

Die (H) Veilchenweg wird aufgehoben. Dafür wird in Richtung Kettwiger Markt auf der Heerstraße 54 und in Richtung HafenCenter gegenüberliegend eine Ersatz-(H) eingerichtet.