Wirtz glänzt und trifft: Leverkusen beendet Schalker Serie

Gelsenkirchen (dpa) – Der FC Schalke 04 hat gegen Bayern-Bezwinger Bayer Leverkusen einen Rückschlag im Bundesliga-Abstiegskampf hinnehmen müssen und erstmals in der Rückrunde verloren. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis unterlag dem West-Rivalen um den überragenden Florian Wirtz verdient mit 0:3 (0:0).

Die Schalker, die zuvor achtmal nacheinander nicht verloren hatten, bleiben in der Abstiegszone. Leverkusen bestätigte dagegen 13 Tage nach dem 2:1-Erfolg gegen den FC Bayern München seine sehr gute Verfassung. Jeremie Frimpong (50. Minute), Wirtz (61.) und Sardar Azmoun (90.+2) erzielten gegen kampfstarke, aber offensiv harmlose Schalker die Tore für das Team von Coach Xabi Alonso. Mit dem vierten Sieg in Serie setzten die Leverkusener vor 62.271 Zuschauern in der Gelsenkirchener Arena ihre Aufholjagd in Richtung Europapokal-Plätze fort.

«Wir wollen Spielverderber sein», hatte Schalke-Coach Reis vor der Partie mit Blick auf die fußballerische Klasse und das Tempo der Leverkusener gesagt. Seine Mannschaft setzte den Plan aber nur zu Beginn gut um. Die Schalker blieben nah an ihren Gegenspielern, waren aggressiv in den Zweikämpfen und eroberten so zahlreiche Bälle. Gewonnene Duelle feierte der Aufsteiger euphorisch. Immer wieder klatschten sich die Königsblauen ab und feuerten sich an.

Wirtz spielt stark auf

Ganz aus der Partie nehmen, konnten sie die Leverkusener Edeltechniker um Nationalspieler Wirtz aber nicht. Der 19-Jährige, über dessen frühe Auswechslung im Länderspiel gegen Belgien reichlich diskutiert worden war, setzte Amine Adli klasse per Heber in Szene. Schalke konnte sich bei seinem stark reagierenden Torwart Ralf Fährmann bedanken, dass es zunächst beim 0:0 blieb. In einem munteren Spiel hatte Michael Frey nach einem Leverkusener Abwehrfehler die erste Chance für die Gastgeber. Jonathan Tah blockte den Schuss des Mittelstürmers jedoch gerade noch rechtzeitig.

Leverkusen brauchte eine Weile, um sich auf die kampfbetonte Spielweise der Schalker einzustellen. Angeleitet vom engagiert coachenden Alonso an der Seitenlinie hielt Bayer 04 immer besser dagegen und erarbeitete sich ein Übergewicht. Adli hatte das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch freistehend erneut an Fährmann (27.).

Kurz nach dem Seitenwechsel war der Schlussmann dann machtlos. Nachdem Fährmann Sekunden zuvor noch stark gegen den Torschützen pariert hatte, musste Frimpong den Ball nach Vorarbeit von Moussa Diaby völlig alleine nur noch über die Linie drücken.

Und Leverkusen machte weiter: Nach sehenswertem Doppelpass mit Adli setzte sich Wirtz im Strafraum durch und vollendete zum 2:0. Für den lange verletzten Spielmacher war es das erste Saisontor in der Liga. Schalke fehlten im Angriff die Mittel, um Bayer 04 noch einmal ernsthaft zu gefährden. In der Nachspielzeit erzielte der eingewechselte Azmoun sogar noch den dritten Treffer für Leverkusen.