Wir suchen das Team mit dem größten Teamgeist – Stimmt jetzt ab!

Shamrocks Damen: "Seit 1992 bereichern die Mülheim Shamrocks die Sportlandschaft in Mülheim und begonnen hat alles mit dem Damen-Team. Gut 20 Jahre machte alleine das Damen-Team die Shamrocks aus, bevor ein Herren-Team und nach und nach Jugend- sowie Flag-Football-Teams dazu kamen. Football ist per se ein Sport mit großer Diversität und einem hohen Maß an Toleranz. Hier kommen alle zum Zuge: schnelle, wendige, starke, ausdauernde, kräftige, massige, geschickte Spieler*innen - für jede/n gibt es eine optimale Rolle im Team. Und für Diversität ist vor allem das Damen-Team das Aushängeschild bei uns. Und deshalb glauben wir das Team mit dem größten Teamgeist zu sein." © Shamrocks Damen

DJK Styrum 06 Jugend: "Weil das Herz des Handballs in der Jugend schlägt." © DJK Styrum 06 Jugend

Ruhrfire: "Wir sind ein ganz kleiner Verein - beim Training und den Regatten sollen aber alle groß rauskommen! Daher sind selbst die Kleinsten mit dabei und werden am Ruhrufer von Teammitgliedern betreut, so dass auch mal Mama oder Papa, Oma oder Opa trainieren können." © Ruhrfire

DJK VfR Saarn Damen: "Wir sind die 1. Handballdamenmannschaft des DJK VfR Saarn. Aus einer Juxidee heraus haben wir im Frühjahr des letzten Jahres die erste Damenmannschaft des Vereins gegründet und uns auch direkt für die Saison 2023/2024 angemeldet. Unser Team besteht aus Spielerinnen im Alter von 17 bis Anfang 40, aus solchen mit und ohne Erfahrung. Was uns auszeichnet, ist der Spaß am Handball und die Lust, gemeinsam besser zu werden. Hierbei werden wir von unseren 4 bezaubernden Trainern (in der Mehrheit selber Spieler unseres Vereins) supportet. Mit übermäßig vielen Siegen - genau genommen nur einem - können wir nicht glänzen, aber dafür umso mehr mit Teamgeist und Zusammenhalt Wir sind riesig stolz darauf, dass wir uns auch für die kommende Saison angemeldet haben und inzwischen über einen Kern von 18 Spielerinnen verfügen. Besonders freut uns außerdem, dass unser Engagement so gut ankommt, dass sich regelmäßig Personen bei uns melden, die mit uns gerne mit Handball anfangen oder es wieder aufleben lassen möchten. Nun aber genug der Einleitung: Warum haben wir den größten Teamgeist und was zeichnet uns eigentlich aus? Da wir das unmöglich auf nur wenige Sätze begrenzen konnten, haben wir als Team gebrainstormet und sind zu dem folgenden Ergebnis gekommen: D: Damenpower J: Jeder ist willkommen K: (ganz viel) Köpi V: Vereinszusammenhalt F: füreinander einstehen R: Regelmäßige gemeinsame Aktivitäten (Weihnachtsmarkt, Karaokeabend, Planwagenfahrten, Mannschaftsfahrt) S: Sp(i)rit A: Alle für Einea: auf und neben dem Feld R: Respekt N: niemals alleine D: Definitiv (un)schlagbar A: authentisch M: Motivation E: Eine für Allen: nur der VfR! © DJK VfR Saarn Damen

Das Gewinner-Team der ersten Abstimmungsrunde: Die Jugendabteilung Marathon und Triathlon Mülheim - Herzlichen Glückwunsch!

Das Gewinner-Team der ersten Abstimmungsrunde: Die Jugendabteilung Marathon und Triathlon Mülheim - Herzlichen Glückwunsch!

Jugendabteilung Marathon und Triathlon Mülheim: "Wir glauben fest daran, dass Teamgeist weit über die Grenzen des reinen Mannschaftssports hinausgeht. In unserer Gemeinschaft aus über 60 Kindern und Jugendlichen, die sich von unserem Mini Club bis zur Leistungsgruppe erstreckt, pflegen wir eine Atmosphäre der Zusammengehörigkeit und des gegenseitigen Respekts, die uns zu einem einzigartigen Team macht. Wie beweisen wir Zusammenhalt in unserem Verein? Unser Erfolgsrezept ist einfach: Wir legen den Fokus auf den Spaß am Sport und an der Bewegung. Wir betrachten das Oval der Laufbahn symbolisch als Einheit, die alle Teilnehmer vereint, unabhängig von ihrer Geschwindigkeit. Hier steht nicht die Leistung im Vordergrund, sondern das gemeinsame Trainieren und der Spaß am Sport. Ralf Bell, unser engagierter Trainer, betont immer wieder, dass der Weg zu einem starken Team über gemeinsame Erlebnisse und Freude am Sport führt. Deshalb unternehmen wir eine breite Palette von Aktivitäten, die über das reine Training hinausgehen. Gemeinsame Wettkampfstarts, Ausflüge, Kartfahren, Klettergartenbesuche, Inlineskaten und unser jährliches Trainingslager sind nur einige Beispiele dafür, wie wir das Teamgefühl stärken und den Zusammenhalt fördern. Was zeichnet unsere Mannschaft aus? Unser Team zeichnet sich durch seine Vielfalt, den Respekt füreinander und die gemeinsame Leidenschaft für den Triathlonsport aus. Bei uns steht nicht der Wettkampfsieg im Vordergrund, sondern das gemeinsame Erlebnis und der Spaß am Sport. Jedes Mitglied, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, trägt dazu bei, dass wir als Team wachsen und uns gegenseitig unterstützen. Wir sind mehr als eine Sportgemeinschaft wir sind eine Familie, die sich gegenseitig motiviert, herausfordert und unterstützt. Unsere Philosophie "von Mitgliedern für Mitglieder" ist keine leere Worthülse, sondern gelebte Realität, die unseren Verein so einzigartig und besonders macht. Wir sind bereit, unsere Leidenschaft, unseren Teamgeist und unsere einzigartige Gemeinschaft auf euren gesponserten Trikots zu präsentieren. Überzeugt euch selbst davon, warum wir die Jugendabteilung von Marathon und Triathlon Mülheim e.V. sind das Team mit dem größten Teamgeist!" © Jugendabteilung Marathon und Triathlon Mülheim

Wir wollten wissen: Wie beweist ihr in eurem Verein Zusammenhalt? Was zeichnet eure Mannschaft aus? Warum seid ihr das Team mit dem größten Teamgeist. Ihr habt euch mit euren Vereinen beworben und nun könnt ihr abstimmen!

Die beiden Gewinnerteams bekommen von uns einen kompletten Trikotsatz mit den Logos von Westfield Centro und Radio Emscher Lippe geschenkt.

Aus allen Vereinen, die sich beworben haben, haben wir zwei mal eine Vorauswahl von vier Teams getroffen. Aus diesen könnt ihr dann an unseren Unterstützer-Tagen am 24.05. und am 31.05. für den Verein mit dem größten Teamgeist abstimmen. Also mobilisiert an den Unterstützer-Tagen alle Fans, damit sie für euch voten!

Unsere Aktion Teamgeist wird euch präsentiert von Intersport Voswinkel und dem Westfield Centro