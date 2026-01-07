Winterwetter: Schneefall sorgt für Probleme

Hier sind Straßen teils so verschneit, dass (Schul-)busse nicht durchkommen. Eltern berichten uns, dass Busse die Kleiststraße in Heißen nicht angefahren hätten. Die Ruhrbahn hat auf Ihrer Homepage einen Live-Ticker zur Wetterlage eingebaut. Auf der Mühlenstraße hat sich ein Bus quergestellt. Einige Schulen haben Schülerinnen und Schüler heute eher nach Hause geschickt. Die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft sagte uns auf Nachfrage, dass die Kleiststraße mittlerweile geräumt sei. Bei dem starken Schneefall könne es aber auch sein, dass Straßen sehr schnell wieder zuschneien, nachdem der Räumdienst durchgefahren ist. Der werde auch bis Mitternacht im Dauereinsatz bleiben und ausschließlich Straßen mit hoher Bedeutung (W1) für den Verkehr streuen und räumen, jeweils zwei Mal. Direkt danach werde der Winterdienst die gleichen Straßen vorsorglich wieder bearbeiten. Ausreichend Salz und Sole sei in den Silos auf dem Betriebshof vorhanden. Regelmäßig werde Nachschub aus dem Lager in Heißen geholt.