Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Winter-Grillen lockt an die Stadthalle
© Martin Möller / Funke Foto Services
Teilen:

Winter-Grillen lockt an die Stadthalle

Am 24. und 25. Januar steigt das medl-Winter-Grillen im Stadthallengarten. Der Eintritt ist kostenlos.

Veröffentlicht: Sonntag, 18.01.2026 07:00

Anzeige

Besucher können Bratwurst, Currywurst und Reibeplätzchen probieren oder sich an handgemachten Crêpes erfreuen. Das Hymer Zentrum B1 zeigt an beiden Tagen Grillshows mit kostenlosen Häppchen. Für Musik sorgen am Samstag ab 14:30 Uhr "Die Goldenen Reiter" mit 80er- und 90er-Hits. Kinder können sich beim Laser-Biathlon versuchen oder sich schminken lassen. Am Samstag geht das Fest von 13 bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr, heißt es von der medl.

Anzeige
Anzeige
Anzeige