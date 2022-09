New York (dpa) - Serena Williams, die vor drei Wochen ihren Rücktritt angekündigt hatte, kann sich damit bei ihrem höchstwahrscheinlich letzten Grand-Slam-Turnier komplett auf den Einzel-Wettbewerb konzentrieren. In der dritten Runde trifft die 40-Jährige am Freitag auf die Australierin Ajla Tomljanović. Venus Williams war dagegen zum Auftakt an der Belgierin Alison Van Uytvanck gescheitert.