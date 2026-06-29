Wilde Verfolgungsjagd durch Mülheim: Fahrer unter Drogen

Der Mann mit britischer Staatangehörigkeit fuhr mit über 100 Stundenkilometern durch Wohngebiete, missachtete rote Ampeln und fuhr eine Einbahnstraße in die falsche Richtung. Auf der A40 Richtung Niederlande rammte er bei der Festnahme einen Streifenwagen – zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt, blieben aber dienstfähig. Der Fahrer selbst erlitt leichte Schnittverletzungen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: kein gültiger Führerschein, ein positiver Drogentest auf Cannabis – und der Verdacht, dass er während der Fahrt auch noch Lachgas konsumiert hatte. Auto und Handy wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs.