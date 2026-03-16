Wiescher Weg wird saniert

In der ersten Phase (16. bis 21.03.) wird der Wiescher Weg zur Einbahnstraße Richtung Geitlingstraße, sagt die Stadt. Autofahrer müssen über Hingbergstraße und Hardenbergstraße eine Umleitung fahren. In der zweiten Phase (21. bis 23.03.) kommt es zu einer Vollsperrung für Fräs- und Asphaltarbeiten - Grundstückszufahrten sind auch für Anwohner gesperrt. In der dritten Phase (23. bis 24.03.) wird erneut eine Einbahnstraße eingerichtet. Bei schlechtem Wetter können sich die Arbeiten verzögern. Die Stadt bittet um Beachtung der Schilder und Halteverbote.