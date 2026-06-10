Wichtige Straße in Mülheim kurzfristig gesperrt
Auf der Mintarder Straße müssen wir seit heute Umwege fahren. Der Abschnitt zwischen der Kölner Straße und der Landsberger Straße ist wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Das hat uns der zuständige Landesbetrieb Straßen.NRW auf Nachfrage bestätigt. Die Arbeiten waren vom Landesbetrieb im Vorfeld nicht angekündigt worden.
Veröffentlicht: Mittwoch, 10.06.2026 10:00
Laut einer Sprecherin wird auf der Mintarder Straße die Fahrbahn repariert. Beschädigter Asphalt wird erneuert, außerdem werden Absackungen im Bereich der angrenzenden Straßenböschung beseitigt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Samstag (13.6.). Im Laufe des Tages soll die Mintarder Straße wieder freigegeben werden können. Umleitungen sind laut Straßen.NRW über die Landsberger Straße ausgeschildert.