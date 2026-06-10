Wichtige Straße in Mülheim kurzfristig gesperrt

Auf der Mintarder Straße müssen wir seit heute Umwege fahren. Der Abschnitt zwischen der Kölner Straße und der Landsberger Straße ist wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Das hat uns der zuständige Landesbetrieb Straßen.NRW auf Nachfrage bestätigt. Die Arbeiten waren vom Landesbetrieb im Vorfeld nicht angekündigt worden.



