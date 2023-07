Whatsapp ist auf Wear-OS-Smartwatches angekommen

Berlin (dpa/tmn) - Whatsapp ist als Smartwatch-Version im Play Store angekommen. Wer eine smarte Uhr mit Googles Betriebssystem Wear OS besitzt, kann den Messenger nun also begleitend zur Smartphone-App auch am Handgelenk nutzen, während das Telefon in der Tasche steckt.

Nach der Installation von Whatsapp auf der Uhr lassen sich Chatnachrichten tippen, Reaktionen senden, Sprachnachrichten abspielen und auch telefonieren über den Messenger ist möglich, wenn man diese über die Smartwatch angenommen hat. Es lassen sich zudem Bilder anschauen und Sticker verwenden. Aber auch das Stummschalten, Blockieren oder Melden von Chats soll über die Uhr möglich sein.

So klappt's mit dem Koppeln

Das Koppeln von Smartphone und Smartwatch, auf denen Whatsapp installiert ist, funktioniert folgendermaßen: Befinden sich beide Geräte in der Nähe zueinander und im gleichen WLAN, zeigt die Uhr beim ersten Öffnen der App einen achtstelligen Code an. Auf dem Telefon sollte sich Whatsapp dann automatisch öffnen und es erscheint ein Kopplungsdialog, in dem der Code eingegeben und bestätigt werden muss.

Nicht nur Googles Pixel Watch, sondern auch Galaxy-Watch-Modelle von Samsung oder Smartwatches von Citizen, Fossil oder Mobvoi laufen mit Wear OS. Kompatibel ist Whatsapp mit Uhren ab Wear-OS-Version 3.0. Eine Whatsapp-Version für Apple Watches ist noch nicht erschienen.