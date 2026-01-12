Wetterwarnung: Schüler sollen zuhause bleiben
In NRW findet an Schulen heute kein Präsenzunterricht statt. Das hat das Schulministerium hat für angeordnet. Grund ist eine Glatteiswarnung des Deutschen Wetterdienstes. Kinder und Jugendliche sollen wegen der Glatteisgefahr zuhause bleiben. Stattdessen gibt es Videounterricht oder Aufgaben für zuhause. Die Mülheimer Schulen informieren Eltern über ihre Homepages oder WhatsApp-Gruppen.
Veröffentlicht: Montag, 12.01.2026 04:42
Trotz verordnetem Distanzunterricht bleiben die Schulgebäude heute geöffnet. Wer die Nachricht nicht rechtzeitig bekommt und trotzdem zur Schule geht, wird vor Ort betreut. Hier geht es zur Kompletten Meldung des Schulministeriums NRW.
