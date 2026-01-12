Wetterwarnung: Schüler sollen zuhause bleiben

In NRW findet an Schulen heute kein Präsenzunterricht statt. Das hat das Schulministerium hat für angeordnet. Grund ist eine Glatteiswarnung des Deutschen Wetterdienstes. Kinder und Jugendliche sollen wegen der Glatteisgefahr zuhause bleiben. Stattdessen gibt es Videounterricht oder Aufgaben für zuhause. Die Mülheimer Schulen informieren Eltern über ihre Homepages oder WhatsApp-Gruppen.