Wetter im Mai: Regen ohne Ende
Der Mai war im Ruhrgebiet deutlich zu nass – und das nicht nur gefühlt. Mit einem Gebietsmittel von fast 99 Millimetern Regen war es einer der zehn nassesten Mai-Monate seit 1931, heißt es von der Emschergenossenschaft.
Veröffentlicht: Dienstag, 02.06.2026 12:03
Der Durchschnittswert für den Mai liegt eigentlich bei 60 Millimetern – in diesem Jahr fiel fast doppelt so viel. Fünf Tage brachten dabei Starkregen, an fast allen anderen Tagen regnete es ebenfalls – bis auf eine achttägige Trockenphase am Ende des Monats. Für Natur und Gewässer im Ruhrgebiet ist das eine willkommene Abwechslung nach dem extrem trockenen April. Der meteorologische Frühling insgesamt – also März bis Mai – war ebenfalls nasser als normal: 193 Millimeter statt der üblichen 169. Damit hat der verregnete Mai das Wasserdefizit aus dem trockenen April mehr als ausgeglichen.