Werdet Fackelträger bei den Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games!

Der Fackellauf ist eines der großen Highlights im Vorfeld der Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games. Als Symbol für Einheit und sportlichen Geist zieht die Flamme unter dem Motto "Alle spielen mit!" durch Deutschland - und ihr könnt dabei sein!

Jetzt bewerben und Teil eines unvergesslichen Moments werden!

Teilnahmeschluss: 20.04.25

Der Fackellauf findet in in Mülheim am 16.05. statt.

Beachtet, dass ihr, wenn ihr als Fackelläufer ausgewählt werden solltet, entsprechend Zeit für den Tag einplanen solltet. Der genaue Zeitraum & Ablauf wird euch kurz vor dem Fackellauf noch genannt.