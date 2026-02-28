Wendl/Arlt holen vorzeitig Gesamtweltcup im Doppelsitzer

St. Moritz (dpa) - Die deutschen Rodel-Asse Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt haben beim Weltcup in St. Moritz vorzeitig den Gewinn des Gesamtweltcups im Doppelsitzer perfekt gemacht. Den beiden 38-Jährigen reichte dazu ein dritter Platz. In der Gesamtwertung ist das Duo beim letzten Weltcup in Altenberg nicht mehr einzuholen. Für die beiden Deutschen ist es bereits der siebte Gesamtsieg.

«Das Hauptaugenmerk lag natürlich auf Olympia», sagte Wendl nach dem Rennen. «Auf den siebten Gesamtweltcup können wir sehr stolz sein.» Den Sieg in St. Moritz sicherten sich die Österreicher Thomas Steu und Wolfgang Kindl vor dem italienischen Duo Ivan Nageler/Fabian Malleier.

Überragende Saison für Wendl/Arlt

Wendl/Arlt hatten bei der Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele in Verona als Fahnenträger das deutsche Team angeführt. Bei ihren letzten Olympischen Spielen holten sie Bronze im Doppelsitzer sowie Gold in der Team-Staffel. Damit sind die beiden Rodler die erfolgreichsten deutschen Winter-Olympioniken. Insgesamt kommen sie auf sieben Gold- und eine Bronzemedaille seit den Winterspielen von Sotschi 2014 und übertrafen damit ihre ehemalige Teamkollegin Natalie Geisenberger (38), die sechsmal Gold und einmal Bronze gewinnen konnte.

Taubitz mit Bahnrekord zum Sieg

In ihrem ersten Einzel-Rennen nach dem Olympia-Gold in Cortina d'Ampezzo triumphierte Julia Taubitz auch im Eiskanal von St. Moritz. Dank eines überragenden zweiten Laufs mit Bahnrekord raste die Athletin vom WSC Oberwiesenthal einen Tag vor ihrem 30. Geburtstag noch vom fünften auf den ersten Platz. Taubitz siegte vor ihrer deutschen Teamkollegin Merle Fräbel und Verena Hofer aus Italien.