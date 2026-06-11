Weltspieltag im Mülheim - Mitmachspaß in Eppinghofen

Für Staunen und Lachen sorgt Clown Micha mit Jonglage und Akrobatik. Dazu gibt es Bewegungs-, Spiel- und Kreativangebote für alle Altersgruppen. Organisiert wird das Fest vom AWO-Spielmobil, dem Jugendzentrum Stadtmitte und dem städtischen Jugendamt. Der Weltspieltag ist seit 2024 offizieller UN-Gedenktag und wird seitdem jedes Jahr am 11. Juni begangen – in diesem Jahr unter dem Motto „Spielen verbindet – auch digital!". Denn Gaming und digitale Räume gehören heute fest zum Alltag von Kindern und Jugendlichen – und das Fest will zeigen, dass Spielen in beiden Welten verbindet: analog wie digital, generationsübergreifend und barrierefrei.