Weltrekord-Mann Engel und Krawzow schwimmen zu Gold

Der 19 Jahre alte Sehbehinderte verbesserte am Mittwoch in Tokio in 1:02,97 Minuten nicht nur seinen am Morgen aufgestellten Weltrekord, sondern holte auch das erste deutsche Schwimm-Gold seit London 2012.

Der Mittelfranke distanzierte auf seiner Paradestrecke klar die Konkurrenz. Der US-Amerikaner David Henry Abrahams (1:04,38) und der Kasache Nurdaulet Schumagali (1:05,20) holten Silber und Bronze. Zuletzt erschwamm sich Daniela Schulte über 400 Meter Freistil vor neun Jahren Gold für Deutschland.

Auch Krawzow holt Gold

Nur wenige Minuten nach Engel holte Elena Krawzow ebenfalls über 100 Meter Brust Gold. Die 27-Jährige schwamm mit 1:13,46 Minuten zu ihrem ersten Paralympics-Erfolg. Hinter der sehbehinderten Berlinerin holten sich die Britin Rebecca Redfern (1:14,10) und Colleen Young (1:15,69) aus den USA die weiteren Medaillen. Marlene Endrolath (1:20,79) wurde Achte.

