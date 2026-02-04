© FUNKE Foto Services - Martin Möller
Weltladen mit frischen Kräften auf dem Weg
Der Weltladen an der Kaiserstraße hat sein drohendes Aus abgewendet. Nach einem Hilferuf im vergangenen November hat sich ein Team gebildet, das den Laden übernehmen und weiterführen will. Das hat die Vorsitzende des Vereins Weltladen e.V. mitgeteilt.
Dem aktuellen Leitungsteam fehlt nach jahrelangem Engagement die Kraft, es will den Weltladen an einen Nachfolger übergeben. Inzwischen haben sich ein halbes Dutzend neue Ehrenamtliche gemeldet, die den Eine-Welt-Handel in Mülheim auf neue Füße stellen wollen. Das Sortiment des Weltladens reicht von Kaffee, Tee und Schokolade über Gewürze, Seifen und Textilien bis hin zu Schmuck – alles fair produziert und zu fairen Löhnen hergestellt.
