Weltkriegsbombe: Mülheimer Einsatzkräfte bei Großevakuierung

Gegen 11 Uhr wurden Feuerwehr, DRK, Johanniter und Malteser aus Mülheim alarmiert, um den strukturierten Transport von Patientinnen und Patienten zu unterstützen. Besonders heikel: Darunter befanden sich auch mehrere beatmungspflichtige Menschen, die in geeignete Einrichtungen verlegt werden mussten. Parallel dazu richteten die Mülheimer Kräfte in einer Sporthalle eine Betreuungsstelle ein – rund 100 betroffene Personen wurden dort mit Sitzgelegenheiten, Feldbetten und Verpflegung versorgt. Gegen 23 Uhr war die Evakuierung abgeschlossen, danach wurde die Bombe kontrolliert gesprengt, so die Feuerwehr Mülheim. Die letzten Einsatzkräfte aus Mülheim kehrten gegen 2:30 Uhr zurück.