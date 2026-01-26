Weltklasse-Badminton kommt nach Mülheim

Das Turnier läuft vom 26. Februar bis 1. März. Mit dabei sind Olympiasieger, Weltmeister und die Top-Spieler der Weltrangliste aus verschiedenen Ländern. Tickets gibt es nur online im Vorverkauf - an der Tageskasse werden nur Restkarten verkauft. Die Preise liegen zwischen 7,50 Euro für Kinder an den ersten Tagen und 168 Euro für eine Erwachsenen-Dauerkarte. An den ersten drei Tagen können Besucher frei wählen, wo sie sitzen. Die German Open gehören zu den wichtigsten Badminton-Turnieren weltweit.