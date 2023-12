Weltcup-Sieg für Springreiter Ahlmann in Mechelen

Mechelen (dpa) – Beim Weltcup-Turnier der Springreiter im belgischen Mechelen hat sich Christian Ahlmann mit Mandato van de Neerheide den Sieg gesichert. Der 49-Jährige aus Marl blieb im Stechen der besten Sechs fehlerfrei.

Mit einem Vorsprung von knapp einer halben Sekunde verwies Ahlmann die aktuelle Nummer eins der Welt, Henrik von Eckermann, auf Platz zwei. Der Schwede blieb auf Iliana ebenfalls fehlerfrei. Platz drei ging an den Belgier Gregory Wathelet auf Bond Jamesbond de Hay.

Dritter Sieg für Ahlmann in Mechelen

«Es fühlt sich fantastisch an», sagte Ahlmann. «Ich habe alles riskiert, es hat alles funktioniert und Mandato ist fantastisch gesprungen.» 47.500 Euro Preisgeld kassiert der Weltcup-Finalsieger von 2011 für seinen Erfolg. Nach 2015 und 2018 war es der dritte Sieg für Ahlmann bei der Weltcup-Etappe in Mechelen.

Mechelen war die neunte von 14 Weltcup-Etappen in dieser Saison. Im Weltcup-Ranking liegt der Brite Ben Maher mit 72 Punkten an der Spitze, bester Deutscher ist Rene Dittmer (Stade) als Achter mit 42 Punkten. Hans-Dieter Dreher ist Zwölfter mit 32 Punkten - in Mechelen wurde er Fünfter. Ahlmann liegt jetzt auf Rang 17 mit 28 Zählern. Die besten 18 Paare der Westeuropa-Liga sind am Ende der Saison beim Finale (16. bis 20. April) in Riad dabei.