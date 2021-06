Weiteres Testzentrum macht dicht

Offenbar unabhängig davon hat es in einem Container am Testzentrum in der Nacht auf Dienstag einen Einbruch gegeben. Laut Polizei wurde der Einbruch von einer Mitarbeiterin entdeckt. Aus dem Container wurden unter anderem Laptops und Corona-Schnelltests gestohlen. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach Zeugen.