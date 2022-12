Weiterer Rekord: Haaland mit 20 Toren nach nur 14 Spielen

Leeds (dpa) - Der Stürmer-Star aus Norwegen ist der Spieler, der in der Liga-Geschichte am schnellsten 20 Tore erzielt hat. Beim 3:1 (1:0)-Erfolg seines Clubs Manchester City bei Leeds United kam der 22-Jährige durch einen Doppelpack in der zweiten Halbzeit nach nur 14 Spielen auf 20 Treffer. Den bisherigen Bestwert hatte Kevin Phillips mit 21 Spielen gehalten.

Erst traf Haaland in seiner Geburtsstadt für den englischen Fußball-Meister in der 51. Minute zum 2:0 und erhöhte dann 13 Minuten später mit seinem zweiten Tor zum zwischenzeitlichen 3:0. Für die Führung hatte Rodrigo (45.+1) gesorgt. Pascal Struijk (73.) erzielte den Treffer für Gastgeber Leeds.