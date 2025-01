Weitere Stars bei Benefizkonzert in L.A. dabei

Los Angeles (dpa) - Zum Benefizkonzert für Betroffene der verheerenden Brände in Südkalifornien haben sich weitere Stars angesagt: Soul-Legende Stevie Wonder und Popsängerin Alanis Morissette wollen am 30. Januar ebenso auftreten wie Olivia Rodrigo, No Doubt, Graham Nash, John Fogerty und die Black Crowes, wie die Veranstalter bekanntgaben. Zuvor hatten bereits prominente Musiker wie Lady Gaga, Billie Eilish, Katy Perry, Joni Mitchell, Stevie Nicks, Rod Stewart, Sting, Jelly Roll, Green Day, Earth, Wind & Fire und die Red Hot Chili Peppers zugesagt.

Mit Auftritten an zwei Veranstaltungsorten in Inglewood, südlich von Los Angeles, sollen bei dem Benefizkonzert mit dem Namen «FireAid» Spenden gesammelt werden. Mit dem Geld sollen nach Angaben der Veranstalter Menschen unterstützt werden, die durch die Brände ihre Häuser verloren haben. Außerdem soll der Erlös in den Wiederaufbau der Infrastruktur fließen. Laut «Hollywood Reporter» spendete die Rockband Eagles bereits 2,5 Millionen Dollar für das Konzert.

Durch die Flächenbrände wurden bislang Schätzungen zufolge mehr als 12.000 Gebäude in der Region zerstört oder beschädigt. Die Zahl der bestätigten Todesfälle stieg auf 27. Mehrere Menschen gelten noch immer als vermisst.

Die Gefahr ist nach wie vor nicht gebannt: Der Wetterdienst warnte vor der Rückkehr der gefährlichen Starkwinde, die die mühsam eingegrenzten Brände neu anfachen könnten. Erwartet wird, dass das «extreme Feuerwetter» vom späten Montag (Ortszeit) bis zum frühen Dienstag andauert.