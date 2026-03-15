Weitere Sperrungen im Kreuz Kaiserberg ab morgen

© Martin Möller / Funke Foto Services
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Die Maßnahmen ergänzen bereits bestehende langfristige Sperrungen im Kreuz und dienen dazu, den Verkehrsfluss während der Errichtung einer neuen Verbindungsrampe aufrechtzuerhalten.
Ab morgen werden folgende Fahrbeziehungen gesperrt:
- A3 Fahrtrichtung Arnheim auf die A40 in Fahrrichtung Essen: bis einschließlich 31. März
- A40 Fahrtrichtung Venlo auf die A3 in Fahrrichtung Arnheim: bis einschließlich 16. April
- A40 Fahrtrichtung Essen auf die A3 in Fahrtrichtung Arnheim: bis einschließlich 16. April
Die Autobahn GmbH weist darauf hin, dass entsprechende Umleitungen ausgeschildert sind. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Bereiche großräumig zu umfahren und zusätzliche Fahrzeiten einzuplanen.
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