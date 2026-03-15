Weitere Sperrungen im Kreuz Kaiserberg ab morgen

Die Maßnahmen ergänzen bereits bestehende langfristige Sperrungen im Kreuz und dienen dazu, den Verkehrsfluss während der Errichtung einer neuen Verbindungsrampe aufrechtzuerhalten.

Ab morgen werden folgende Fahrbeziehungen gesperrt:

A3 Fahrtrichtung Arnheim auf die A40 in Fahrrichtung Essen: bis einschließlich 31. März

A40 Fahrtrichtung Venlo auf die A3 in Fahrrichtung Arnheim: bis einschließlich 16. April

A40 Fahrtrichtung Essen auf die A3 in Fahrtrichtung Arnheim: bis einschließlich 16. April

Die Autobahn GmbH weist darauf hin, dass entsprechende Umleitungen ausgeschildert sind. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Bereiche großräumig zu umfahren und zusätzliche Fahrzeiten einzuplanen.