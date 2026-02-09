Weitere Sperrungen im Kreuz Kaiserberg

Heute Abend und am Donnerstagabend ( 12.2.) werden weitere Bereiche im Autobahnkreuz Kaiserberg zum Teil für lange Zeit gesperrt. Ab heute Abend sind zunächst Autofahrer auf der A3 in Fahrtrichtung Arnheim betroffen. Ab 21 Uhr wird die Verbindung von der A3 auf die A40 in Fahrtrichtung Venlo gesperrt. Laut Autobahn GmbH bis voraussichtlich Mitte nächsten Jahres. Auch diese marode Verbindungsrampe von der A3 auf die A340 wird jetzt abgerissen.