Weitere Sperrungen im Kreuz Kaiserberg
Heute Abend und am Donnerstagabend ( 12.2.) werden weitere Bereiche im Autobahnkreuz Kaiserberg zum Teil für lange Zeit gesperrt. Ab heute Abend sind zunächst Autofahrer auf der A3 in Fahrtrichtung Arnheim betroffen. Ab 21 Uhr wird die Verbindung von der A3 auf die A40 in Fahrtrichtung Venlo gesperrt. Laut Autobahn GmbH bis voraussichtlich Mitte nächsten Jahres. Auch diese marode Verbindungsrampe von der A3 auf die A340 wird jetzt abgerissen.
Veröffentlicht: Montag, 09.02.2026 09:02
Im Zuge der Arbeiten muss auch die A40 erneut vollgesperrt werden Ab Donnerstagabend 21 Uhr müssen Autofahrer in beiden Fahrtrichtungen Umwege fahren. Gesperrt wird der Abschnitt der A40 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Kreuz Duisburg. Um 5 Uhr am Montag (16.2.) soll die A40 wieder freigegeben werden können.