Weiterbildung in Teilzeit: Messe in Oberhausen

Von 9 bis 13 Uhr beraten Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittler zu Möglichkeiten, Voraussetzungen und Fördermitteln wie dem Bildungsgutschein. Verschiedene Bildungsanbieter sind vor Ort und informieren direkt über passende Teilzeit-Weiterbildungen. Auch das Thema Ausbildung in Teilzeit wird an diesem Tag beleuchtet — für alle, die Familie, Job und Qualifizierung unter einen Hut bringen wollen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Das B³ befindet sich im Erdgeschoss der Oberhausener Arbeitsagentur an der Mülheimer Straße/Ecke Brücktorstraße.