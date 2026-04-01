© Martin Möller / Funke Foto Services
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Weiße Flotte legt wieder ab
Jetzt an Ostern startet die Weiße Flotte Mülheim in die neue Saison. Fahrgäste können sich in diesem Jahr auf neue Touren freuen, teilt die Flotte mit - darunter mehrere Mondscheinfahrten. Zudem wird es die Schiffsweihnacht erstmalig an zwei Wochenenden geben.
Veröffentlicht: Mittwoch, 01.04.2026 04:06
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Die Weiße Flotte reagiert mit der zusätzliche Schiffsweihnacht auf die große Nachfrage im vergangenen Jahr. Ab Karfreitag starten die regulären Linienfahrten der Weißen Flotte. Im Angebot sind auch wieder zahlreiche Themen-, Event- und Partyfahrten auf der Ruhr. Das komplette Programm kriegt ihr HIER:
https://www.mein-muelheim.de/freizeit-an-der-ruhr/weisse-flotte
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