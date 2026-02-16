Weisse Flotte Baldeney startet Vorverkauf

Zum Angebot gehören Klassiker wie der "Sunset Cruise", die sonntäglichen Frühstücksfahrten sowie traditionelle Events wie das Heringsstipp-Essen am Karfreitag und die Nikolausfahrten. Gerade für diese gefragten Touren empfiehlt sich ein frühes Buchen, da sie oft schnell ausverkauft sind.





Auch die siebenstündigen 6-Schleusen-Fahrten zwischen dem Baldeneysee und Gelsenkirchen sind wieder buchbar. Eine Neuerung betrifft den "Aktionstag": Eine Seerundfahrt inklusive Kaffee und Kuchen wird nun nicht mehr nur montags, sondern auch dienstags angeboten (außer an Feiertagen).





Alle Linienfahrten von Mai bis Oktober auf dem See und Kanal können ebenfalls hier online vorbestellt werden. Wer Tickets lieber persönlich kauft, kann dies ab sofort in den Tourist-Infos von Essen, Oberhausen, Gelsenkirchen und Velbert tun.