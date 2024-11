Weihnachtssongs klettern die Charts steil nach oben

Baden-Baden (dpa) - Mariah Carey hat es mit ihrem Weihnachtshit «All I Want For Christmas Is You» nun die 100. Woche in die deutschen Single-Charts geschafft und klettert steil von Platz 61 auf Rang 19, wie die Chartsermittler in Baden-Baden mitteilten. Damit ist der Song an zweiter Stelle der «schnellsten Kletterer» - nach einem weiteren Weihnachtshit. «Last Christmas» der Band Wham!, landet auf Platz 20.

Auch auf dem ersten Platz der Single-Charts steht ein bekannter Song: Linkin Park mit «The Emptiness Machine» ist in der zehnten Woche in Folge ganz oben. Dicht dahinter steigt Deutsch-Pop-Sängerin Nina Chuba mit ihrem Song «Fata Morgana» auf Platz zwei ein. Dahinter folgt der Rapper Jazeek mit «Ma Baby».

The Cure hält sich an Album-Charts-Spitze

In der zweiten Woche in Folge hält sich auch die britische Rockband The Cure auf Platz eins der deutschen Album-Charts. Fast fünf Jahrzehnte habe die Gruppe die Hitliste nicht mehr angeführt. «Doch nun dreht die Kultband noch einmal so richtig auf», hieß es von den GfK Entertainment. «Songs Of A Lost World» ist das erste Studioalbum der Band um Frontmann Robert Smith seit 16 Jahren.

Vom dritten auf den zweiten Platz steigt das Album von Schlagerstar Helene Fischer, die «Die schönsten Kinderlieder» präsentiert. Auf Rang drei findet sich «Safe Space» des Künstlers Kayef, der mit seinem Album in die Charts neu einsteigt.