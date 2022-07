Wechselwilliger Lewandowski wieder in München

München (dpa) - Der 33-Jährige will in diesem Sommer zum FC Barcelona wechseln, die Bosse des deutschen Rekordmeisters lehnen einen vorzeitigen Abgang des Starstürmers aber weiter ab. Nach Informationen des TV-Senders Sky werde der Pole «auch wie vom FC Bayern erwartet seinen Dienst antreten». Eine Quelle wurde nicht genannt. Offizielle Aussagen dazu gab es am Montag zunächst nicht.

Der «Bild» sagte Lewandowski bei seiner Rückkehr am Münchner Flughafen: «Mir geht's gut.» Der Pole habe nach seinem Sommerurlaub bestens erholt gewirkt. Dem «Kicker» zufolge hoffe Lewandowski, dass die Münchner noch vor seiner erwarteten Rückkehr an die Säbener Straße ein Angebot seines Wunschvereins annehmen. Für Dienstag stehen demnach medizinische Untersuchungen auf dem Programm, am Mittwoch sollen die viel beanspruchten Lewandowski, Manuel Neuer & Co. wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Lewandowski will trotz laufenden Vertrags bis zum Sommer 2023 zum FC Barcelona wechseln. Eine Freigabe schlossen die Münchner um Vorstandschef Oliver Kahn bisher aus.