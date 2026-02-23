Wasserrohrbruch: Auswirkungen auf Verkehr und VHS

Heute Morgen (23.02.) gab es in der Auerstraße einen Wasserrohrbruch. Für die Reparaturarbeiten wurde die Straße zwischen Hausnummer 62 und der Einmündung zur Falkstraße vollgesperrt. Da die Volkshochschule (VHS) nah an der Auestraße liegt, bleibt sie heute wegen des Rohrbruchs geschlossen. Ob der Unterricht morgen auch ausfällt, hängt von den Fortschritten der Arbeiten ab.