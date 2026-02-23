Wasserrohrbruch: Auswirkungen auf Verkehr und VHS
Heute Morgen (23.02.) gab es in der Auerstraße einen Wasserrohrbruch. Für die Reparaturarbeiten wurde die Straße zwischen Hausnummer 62 und der Einmündung zur Falkstraße vollgesperrt. Da die Volkshochschule (VHS) nah an der Auestraße liegt, bleibt sie heute wegen des Rohrbruchs geschlossen. Ob der Unterricht morgen auch ausfällt, hängt von den Fortschritten der Arbeiten ab.
Von dem Rohrbruch ist nur ein Anschluss betroffen. Als Ersatzversorgung stellt die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) ein Standrohr gegenüber Hausnummer 66 bereit. Die Reparatur des Schadens soll wahrscheinlich morgen abgeschlossen sein. Die Sperrung der Auerstraße wird voraussichtlich auch noch kommende Woche andauern, da die Straßenoberfläche wiederhergestellt werden muss.