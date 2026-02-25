Wasserbahnhof abgesichert und videoüberwacht

Mit der Sanierung des Mülheimer Wasserbahnhofs geht es voraussichtlich in diesem Sommer los. Erste Bauarbeiten sind im zweiten Halbjahr 2026 geplant, sagt die Stadt. Sie hat das Gebäude jetzt gegen Vandalismus gesichert. Es wurden Bauzäune aufgestellt und eine Videoüberwachung installiert. Laut Stadt wird der Wasserbahnhof rund um die Uhr überwacht.