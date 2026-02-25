Wasserbahnhof abgesichert und videoüberwacht
Mit der Sanierung des Mülheimer Wasserbahnhofs geht es voraussichtlich in diesem Sommer los. Erste Bauarbeiten sind im zweiten Halbjahr 2026 geplant, sagt die Stadt. Sie hat das Gebäude jetzt gegen Vandalismus gesichert. Es wurden Bauzäune aufgestellt und eine Videoüberwachung installiert. Laut Stadt wird der Wasserbahnhof rund um die Uhr überwacht.
Veröffentlicht: Mittwoch, 25.02.2026 08:52
Die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH hatte das touristische Highlight Ende 2025 gekauft. Aktuell laufen Gespräche zur Vergabe der Bauplanungen. Der benachbarte Biergarten Mölmsche Oase öffnet Ende März wieder nach der Winterpause. Während der Sanierung sollen Gäste keine Einschränkungen haben. Auch die Servicestelle der Weißen Flotte läuft normal weiter, sagt die Stadt.