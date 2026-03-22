Wasser auf städtischen Friedhöfen wird wieder angestellt

Die Stadtverwaltung stellt die Zapfstellen für die Gießkannen zur neuen Pflanzsaison wieder an. Über den Winter waren die Leitungen abgestellt, um Frostschäden an den Rohren zu verhindern. Wer jetzt die Gräber von Angehörigen bepflanzt, kann das Gießwasser also wieder direkt vor Ort zapfen. Das Mülheimer Grünflächenamt rät außerdem, winterliche Gestecke und Tannengrün jetzt wegzuräumen. Wer neu pflanzt, sollte am besten zu Stiefmütterchen, Hornveilchen oder Primeln greifen. Die vertragen leichten Frost und bieten erste Nahrung für Insekten.