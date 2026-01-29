Waschmaschine in Flammen

Die Feuerwehr musste am Abend (28.1.) in die Straße Mühlenfeld ausrücken. Ein aufmerksamer Zeuge hatte Rauch entdeckt, der aus dem Entlüftungsrohr eines Einfamilienhauses gekommen war, sagt ein Sprecher. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war auch das Erdgeschoss des Haues komplett verraucht.