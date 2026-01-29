© Feuerwehr Mülheim
Waschmaschine in Flammen
Die Feuerwehr musste am Abend (28.1.) in die Straße Mühlenfeld ausrücken. Ein aufmerksamer Zeuge hatte Rauch entdeckt, der aus dem Entlüftungsrohr eines Einfamilienhauses gekommen war, sagt ein Sprecher. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war auch das Erdgeschoss des Haues komplett verraucht.
Veröffentlicht: Donnerstag, 29.01.2026 08:15
Laut Feuerwehr war im Keller des Haues eine Waschmaschine in Brand geraten. Menschen hatten sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht im Haus aufgehalten. Die Löscharbeiten hatten rund 90 Minuten gedauert. Laut Feuerwehr ist das Einfamilienhaus derzeit nicht bewohnbar.
