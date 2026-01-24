Was wir über die Schüsse in Minneapolis wissen und was nicht

Bereits Anfang Januar starb eine Frau in Minnesota nach Schüssen eines Beamten der Einwanderungsbehörde ICE. Nun gibt es einen weiteren Vorfall mit Bundesbeamten in der Stadt - und nach offiziellen Angaben einen zweiten Toten. Vieles ist noch unklar. Ein Überblick:

Was wir wissen

Laut US-Heimatschutzministerium wurde in Minneapolis gegen 9.00 Uhr vormittags (Ortszeit) eine Person nach Schüssen durch einen Bundesbeamten für tot erklärt.

Der Polizeichef von Minneapolis sagte, es handle sich bei dem Toten um einen 37‑jährigen weißen Mann, der in Minneapolis wohnte.

Nach Angaben des Polizeichefs handelte es sich bei dem Toten vermutlich um einen US‑Bürger.

Das Heimatschutzministerium teilte mit, die getötete Person sei bewaffnet gewesen. Die Behörde veröffentlichte das Foto einer Pistole.

Nach Angaben des Polizeichefs von Minneapolis war der Getötete generell berechtigt, eine Waffe zu tragen.

Was wir nicht wissen