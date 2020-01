Warum Textprogramme Rechtschreibkenntnisse nicht ersetzen

Die meisten Texte werden heute an Smartphone, Tablet oder Computer verfasst. Praktisch, denn mit den Schreibprogrammen der Geräte lassen sich gleich Autokorrekturen durchführen. Kommt es auf Rechtschreibkenntnisse jetzt also nicht mehr an?

© Sebastian Gollnow (dpa)