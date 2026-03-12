© pholidito - Fotolia
Warntag in Mülheim erfolgreich
Die Feuerwehr Mülheim zieht eine positive Bilanz des landesweiten Warntags heute (12.03.). Alle vorgesehenen Warnsysteme wurden pünktlich und planmäßig ausgelöst, was die Funktionsfähigkeit der Warninfrastruktur in Mülheim bestätigt.
Veröffentlicht: Donnerstag, 12.03.2026 12:48
Um 11 Uhr wurden stadtweit 35 Sirenen sowie zwei mobile Sirenen aktiviert. Parallel dazu erfolgte die Warnung über die Warn-App NINA durch das Land NRW und mittels Cell Broadcast an Mobiltelefone.
