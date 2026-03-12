Anzeige
Warntag in Mülheim erfolgreich
© pholidito - Fotolia
Die Feuerwehr Mülheim zieht eine positive Bilanz des landesweiten Warntags heute (12.03.). Alle vorgesehenen Warnsysteme wurden pünktlich und planmäßig ausgelöst, was die Funktionsfähigkeit der Warninfrastruktur in Mülheim bestätigt.


Veröffentlicht: Donnerstag, 12.03.2026 12:48

Um 11 Uhr wurden stadtweit 35 Sirenen sowie zwei mobile Sirenen aktiviert. Parallel dazu erfolgte die Warnung über die Warn-App NINA durch das Land NRW und mittels Cell Broadcast an Mobiltelefone.

