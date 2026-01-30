Ruhrbahn: Warnstreik am Montag

Von Betriebsbeginn bis Betriebsende stehen alle Busse und Straßenbahnen still. Auch die E-Wagen fahren nicht und die KundenCenter bleiben geschlossen. Fahrgäste sollen auf S-Bahnen, Regionalzüge oder andere Verkehrsmittel ausweichen. Nur einige Schülertransporte zu Sportstätten und Förderschüler-Fahrten sind vom Streik ausgenommen. Der Rufbus Bussi fährt normal. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen im kommunalen Nahverkehr. Auch bei anderen Verkehrsunternehmen in der Region kann es zu Ausfällen kommen, heißt es von der Ruhrbahn.