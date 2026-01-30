Anzeige
Ruhrbahn: Warnstreik am Montag
© Stefan Arend / FUNKE Foto Services
Busflotte der Ruhrbahn
Am Montag (2.2.) fahren in Mülheim und Essen keine Busse und Bahnen der Ruhrbahn. Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem ganztägigen Streik aufgerufen.

Veröffentlicht: Freitag, 30.01.2026 11:11

Von Betriebsbeginn bis Betriebsende stehen alle Busse und Straßenbahnen still. Auch die E-Wagen fahren nicht und die KundenCenter bleiben geschlossen. Fahrgäste sollen auf S-Bahnen, Regionalzüge oder andere Verkehrsmittel ausweichen. Nur einige Schülertransporte zu Sportstätten und Förderschüler-Fahrten sind vom Streik ausgenommen. Der Rufbus Bussi fährt normal. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen im kommunalen Nahverkehr. Auch bei anderen Verkehrsunternehmen in der Region kann es zu Ausfällen kommen, heißt es von der Ruhrbahn.

