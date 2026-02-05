Waldbrücke im Rumbachtal gesperrt

Die Holzbrücke hat erhebliche Schäden am Belag und ist deshalb gesperrt worden. Wie lange die Sperrung dauert, ist noch unklar. Die Stadt muss erst untersuchen, wie groß der Schaden wirklich ist. Dann kann entschieden werden, ob sich eine Reparatur lohnt oder die Brücke neu gebaut werden muss. Besonders Wanderer, die gerne im Wald unterwegs sind, müssen jetzt andere Wege nehmen. Die Stadt will informieren, sobald es neue Erkenntnisse gibt.