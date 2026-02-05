Anzeige
Waldbrücke im Rumbachtal gesperrt
© Amt für Verkehrswesen und Tiefbau
Eine Fußgängerbrücke im Rumbachtal ist wegen schwerer Schäden nicht mehr benutzbar. Spaziergänger und Wanderer müssen das Gebiet östlich des Liebfrauenhofs umgehen.

Veröffentlicht: Donnerstag, 05.02.2026 13:03

Die Holzbrücke hat erhebliche Schäden am Belag und ist deshalb gesperrt worden. Wie lange die Sperrung dauert, ist noch unklar. Die Stadt muss erst untersuchen, wie groß der Schaden wirklich ist. Dann kann entschieden werden, ob sich eine Reparatur lohnt oder die Brücke neu gebaut werden muss. Besonders Wanderer, die gerne im Wald unterwegs sind, müssen jetzt andere Wege nehmen. Die Stadt will informieren, sobald es neue Erkenntnisse gibt.

