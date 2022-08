Waldbrandprävention in Nordrhein-Westfalen: Das plant Innenminister Reul

Nicht nur in Brandenburg oder Sachsen-Anhalt brennen Wälder, auch in Nordrhein-Westfalen. So zum Beispiel ganz aktuell in Plettenberg im Märkischen Kreis. Wie das in Zukunft verhindert werden soll, hat Innenminister Herbert Reul vorgestellt.

