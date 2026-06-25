Waldbrandgefahr in Mülheim: Stufe 3 von 5 – Stadt warnt

© Feuerwehr Essen
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Waldbrand (Symbolfoto)
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Trockene Böden, Wind und dürres Unterholz machen die Wälder rund um Mülheim aktuell besonders anfällig. Die Stadt ruft alle Waldbesucherinnen und Waldbesucher zu erhöhter Vorsicht auf: Rauchen, offenes Feuer und offenes Licht sind im Wald grundsätzlich verboten. Wer mit dem Auto in den Wald fährt, sollte außerdem darauf achten, wo er parkt – der heiße Katalysator kann trockenes Gras darunter entzünden. Wer auch nur den kleinsten Verdacht auf einen Brand hat – ob im Wald, auf Grasflächen oder an Böschungen – soll sofort den Notruf 112 wählen.
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