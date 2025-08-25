Navigation

Wadephul kritisiert Israels Regierung wegen Gaza-Plänen

Veröffentlicht: Montag, 25.08.2025 09:59

Israel plant einen Vormarsch auf die Stadt Gaza, in der sich nach Schätzungen rund eine Million Menschen drängen. Der deutsche Außenminister findet klare Worte.

Außenminister Wadephul in Zagreb
© Jörg Blank/dpa

Gaza-Krieg

Zagreb (dpa) - Außenminister Johann Wadephul hat die israelische Regierung wegen ihrer Pläne zum Vorrücken in die Stadt Gaza kritisiert. Die deutsche Glaubwürdigkeit als globaler europäischer Akteur hänge von der Konsistenz der deutschen Politik ab - bei der Verteidigung des Völkerrechts, der Ablehnung des Terrors und beim Schutz des zivilen Lebens, sagte er bei der kroatischen Botschafterkonferenz in der Hauptstadt Zagreb. 

«Unserer Ansicht nach fördert die Entscheidung des israelischen Kabinetts, Gaza-Stadt zu übernehmen und die Bodenoperationen zu intensivieren, keines dieser Ziele», kritisierte er.

Nach Schätzungen drängen sich etwa eine Million Menschen in der Küstenstadt Gaza. Israel plant eine Räumung der Stadt vor der neuen Offensive. Auch Geiseln der Hamas werden in der Stadt vermutet.

© dpa-infocom, dpa:250825-930-952013/1

Weitere Meldungen

Klingbeil in Kiew: Verlässliche Sicherheitsgarantien nötig

Politik Der Vizekanzler sucht in Kiew nach Wegen, wie Deutschland die Ukraine bei einem möglichen Friedensprozess unterstützen kann.

Klingbeil reist in die Ukraine

Vance: Russland hat «erhebliche Zugeständnisse» gemacht

Politik Die Hoffnungen auf baldige weitere Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs sind gesunken.

Vizepräsident JD Vance

Kiew berichtet von Erfolgen im Donbass

Politik Es ist sicher nicht die große Offensive, aber in kleinen Gegenangriffen macht die Ukraine seit einigen Tagen Geländegewinne im Osten.

Ukrainischer Oberbefehlshaber Syrskyj
skyline