VRR: Zustand nicht mehr tolerierbar

Auch der Bahnhof Styrum schneidet bei seinem Gesamtzustand alles andere als gut ab. Nachdem der Bahnhof im Vorjahr noch als ordentlich" bewertet wurde, wird der Gesamteindruck im aktuellen Stationsbericht als "verbesserungswürdig" eingestuft. Gute Noten bekommt der Bahnhof Styrum aber für seine Fahrgastinformationen und seine Barrierefreiheit. Am besten schneidet unter dem Strich unser Hauptbahnhof in Mülheim ab - aber auch dort müsse laut VRR mehr für die Aufenthaltsqualität getan werden.