VRR: Zustand nicht mehr tolerierbar
Unter den Bahnhöfen in Mülheim bleibt die Station Mülheim-West das größte Sorgenkind. Im neuen Stationsbericht des VRR für das Jahr 2025 wird der Gesamtzustand des Bahnhofs als "nicht tolerierbar" bewertet. Vor allem Schmutz, Gestank und Müll sind die Gründe.
Veröffentlicht: Freitag, 27.02.2026 09:08
Auch der Bahnhof Styrum schneidet bei seinem Gesamtzustand alles andere als gut ab. Nachdem der Bahnhof im Vorjahr noch als ordentlich" bewertet wurde, wird der Gesamteindruck im aktuellen Stationsbericht als "verbesserungswürdig" eingestuft. Gute Noten bekommt der Bahnhof Styrum aber für seine Fahrgastinformationen und seine Barrierefreiheit. Am besten schneidet unter dem Strich unser Hauptbahnhof in Mülheim ab - aber auch dort müsse laut VRR mehr für die Aufenthaltsqualität getan werden.