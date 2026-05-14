VRR-Tickets werden einfacher: Reform startet am 1. Juni

Das neue System ist übersichtlicher: Es gibt künftig nur noch drei Preisstufen – A für Fahrten innerhalb eines Tarifgebiets, B für Fahrten ins Nachbargebiet und C für das gesamte VRR-Netz. Damit entfallen Sonderregelungen wie der sogenannte 2-Waben-Tarif, den ohnehin kaum noch jemand genutzt hatte. Auch in großen Städten wie Duisburg und Essen fällt eine Besonderheit weg: Bisher gab es dort innerhalb der Stadtgrenzen verschiedene Tarifzonen – ab Juni gilt das Prinzip „eine Stadt, ein Tarifgebiet". Wer also innerhalb von Duisburg von A nach B fährt, zahlt künftig immer dieselbe Preisstufe. Für Mülheimer Pendler bedeutet das: Die Ticketwahl wird klarer, weil die neuen Zonengrenzen sich stärker an echten Verkehrswegen und Kreisgrenzen orientieren. Das Deutschlandticket und das digitale Eincheck-System eezy.nrw bleiben weiterhin verfügbar.