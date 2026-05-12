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VRR macht Umfrage in Bussen und Bahnen
© Gerd Wallhorn/FUNKE Foto Services
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VRR macht Umfrage in Bussen und Bahnen

Wenn ihr mit Bus und Bahn fahrt, könnte es sein, dass ihr heute angesprochen werdet. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr startet eine Umfrage. Auf verschiedenen Linien im Verbund sind ab heute Interviewer unterwegs.

Veröffentlicht: Dienstag, 12.05.2026 04:05

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Die Interviewer befragen Fahrgäste zu ihrer Zufriedenheit mit dem ÖPNV. Bus- und Bahnlinien können nach dem Schulnotenprinzip bewertet werden. Die Befragung ist komplett freiwillig und erfolgt anonym. Alle Interviewer können sich als solche ausweisen, sagt der VRR. Die Ergebnisse sollen dabei helfen, das Angebot von Bus und Bahn besser zu machen. Die Befragung führt der Verkehrsverbund dreimal im Jahr durch. Die aktuelle Befragung läuft bis zum 7. Juni.

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