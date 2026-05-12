VRR macht Umfrage in Bussen und Bahnen

Die Interviewer befragen Fahrgäste zu ihrer Zufriedenheit mit dem ÖPNV. Bus- und Bahnlinien können nach dem Schulnotenprinzip bewertet werden. Die Befragung ist komplett freiwillig und erfolgt anonym. Alle Interviewer können sich als solche ausweisen, sagt der VRR. Die Ergebnisse sollen dabei helfen, das Angebot von Bus und Bahn besser zu machen. Die Befragung führt der Verkehrsverbund dreimal im Jahr durch. Die aktuelle Befragung läuft bis zum 7. Juni.