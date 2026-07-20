VRR kauft 20 Busse für Baustellen-Ersatzverkehr

Ab Sommer 2027 stehen voraussichtlich 20 Gelenkbusse inklusive Fahrpersonal bereit, die gezielt bei längeren Streckensperrungen eingesetzt werden können. Bisher mussten Verkehrsunternehmen Fahrzeuge kurzfristig am Markt suchen — das war teuer und unsicher. Die neue Flotte soll das ändern. Gerade in Zeiten, in denen immer mehr Baustellen gleichzeitig laufen und Sanierungen Monate dauern, soll das für mehr Verlässlichkeit sorgen. Für Fahrgäste im Ruhrgebiet — auch rund um Mülheim — bedeutet das: Wenn mal wieder keine Bahn fährt, soll künftig zuverlässiger ein Bus da sein.