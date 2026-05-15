Vorhang auf: Mülheimer Theatertage starten

Den Auftakt macht am Samstag um 19:30 Uhr eine Revue zum Thema Erinnerungskultur in der Stadthalle Mülheim – mit dem Ensemble der Münchner Kammerspiele. Am Sonntag (17.05.) startet ab 15 Uhr das Kinderprogramm am Theater an der Ruhr mit einem Outdoor-Programm und einem Musiktheaterstück des ATZE Berlin. Für die beiden Hauptpreise – den Mülheimer Dramatikpreis und den KinderStückePreis, je 15.000 Euro – sind insgesamt zwölf Stücke nominiert. Die Jury-Debatten sind öffentlich und werden auch per Livestream übertragen. Zuschauende können außerdem selbst abstimmen und einen mit 5.000 Euro dotierten Publikumspreis vergeben.