Vorbereitung auf EM-Start weiter ohne Pavlovic

Herzogenaurach (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in der Vorbereitung auf das EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland weiter auf Aleksandar Pavlovic verzichten. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler fehlte auch bei der Übungseinheit der Fußball-Nationalmannschaft am Vormittag in Herzogenaurach wegen eines Infekts. Alle weiteren 22 Feldspieler und drei Torhüter waren beim Training auf dem Gelände des Home Ground dabei.

Nach einem Aufwärmprogramm in dem Fitnesszelt absolvierten Toni Kroos und seine Kollegen zunächst Passkombinationen. Torwart Manuel Neuer übte mit seinen Kollegen Marc-André ter Stegen und Oliver Baumann auf einem Nebenplatz. Vor dem Auftaktspiel am Freitag (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) sind noch zwei Einheiten auf dem Platz in Franken geplant. Am Donnerstag geht es nach dem Abschlusstraining nach München.