Vonn aus Klinik entlassen - Video mit Krankenhausalltag

Treviso (dpa) - Skistar Lindsey Vonn hat die Klinik in Treviso verlassen und sich auf den Weg in die USA gemacht - nicht ohne eine kleine Geste zum Abschied. Die nach ihrem Sturz in der olympischen Abfahrt schwer verletzte Vonn wurde mit dem Krankenwagen am Vormittag zum Flughafen Marco Polo in Venedig gebracht, wie das Krankenhaus nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa mitteilte. Die Stofftiere, die ihr in den vergangenen Tagen geschenkt worden waren, ließ die 41-Jährige als Spende auf der Kinderstation zurück.

Vonn selbst veröffentlichte ein Video mit Szenen aus dem Krankenhaus - und privaten Einblicken. Dabei ist unter anderem zu sehen, wie ihr die Haare im Bett gewaschen werden und wie sie isst. «Ich kehre langsam zurück ins Leben, zurück zu den Grundlagen und den einfachen Dingen, die im Leben am meisten bedeuten. Lächeln. Lachen. Lieben», schrieb sie dazu bei Instagram und bedankte sich bei Familie, Freunden, ihrem Team und dem medizinischen Personal.

Bei ihrem Sturz in Cortina d'Ampezzo hatte sich Vonn eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Die Amerikanerin hat bereits mehrere Operationen hinter sich, was für derartige Verletzungen aber nicht ungewöhnlich ist. Die Olympiasiegerin von 2010 war trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie zu dem Wettkampf angetreten.

Weitere Operationen in den USA geplant

Vonn wird auf dem Weg in ihre Heimat von einem Ärzteteam begleitet. In den USA sollen weitere Operationen folgen, wie Sophie Goldschmidt, Chefin des US-Skiteams, am Sonntag mitgeteilt hatte.